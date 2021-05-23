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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 839

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün yeni 7 bin 839 vaka tespit edildi, 197 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 839
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 210 bin 291 test yapıldı. Semptom gösteren 710 kişiyle birlikte toplam 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi koronavirüs hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 46 bin 268'e yükseldi.

Bugün iyileşen 11 bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 843 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 8-14 MAYIS 2021

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