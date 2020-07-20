Türkiyede son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020

BAKAN KOCA KRİTİK 5 İLİ AÇIKLADI

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, ''SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok.'' ifadelerini kullandı.