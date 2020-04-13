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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüste flaş gelişme... Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Vakalar ne zaman düşecek? - Haberler
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Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Vakalar ne zaman düşecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla vaka sayılarında azalma sürecine girildiğini belirterek, "Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1.5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor" dedi

koronavirüs vaka sayısı
AA

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın çok büyük ve ani gelişen bir salgınla mücadele içinde olduğunu söyledi. Okyay, vaka sayısındaki artışın kaçınılmaz ancak artış hızının sağlık sistemine yük getirmeyecek şekilde kontrollü olmasının önemli olduğuna işaret etti.

 

"AVRUPA'DA VAKA SAYISI AZALIYOR"

AA'da yer alan habere göre vaka sayısının çok büyük artış kaydettiği Avrupa’da son dönemde yeni vaka eğrisinin plato çizmeye başladığını vurgulayan Okyay, Avrupa ülkelerinde yapılan her bin teste karşılık tespit edilen vaka sayısının azalış gösterdiğini dile getirdi.

"RİSK GRUBUNU KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Salgının daha geç başladığı Türkiye'de de bu artışın bir an önce baskılanması için mücadele verildiğine değinen Okyay, en kısa sürede bu azalma eğrisine geçilebilmeyi umut ettiklerini ifade etti. "Bu hastalığın çaresi ya toplumun en az yüzde 60'ının geçirip virüsün bulaş hızının düşürülmesi ya da aşının bulunması" diyen Okyay, risk grubunu koruyarak aşı bulunana kadar zaman kazanmayı ve sağlık sistemine cevap veremeyeceği bir yük oluşturmayı hedeflediklerine işaret etti.

"DÖNÜŞÜM, 1-1.5 AY İÇİNDE OLACAKTIR"

Okyay, şöyle konuştu: "Çin’de baskılama yöntemiyle ilgili sonuçlar, özellikle vaka sayılarının artması, baskılanması ve azalmasıyla belirginleşti. Vaka sayısında çok büyük artış görülen Avrupa'da da şimdi vaka sayıları azalış göstermeye başladı. Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Bu dönemde ölümlerimizin devam ettiğini göreceğiz, eski vakalardan kaynaklı. Avrupa'da görülen rakamlar, bu dönüşümün 1-1.5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor."

"NORMALE DÖNÜŞTE YAŞLILARA DİKKAT"

Vaka sayısının artmasının toplumda bu hastalığı geçirmiş ve buna bağışık olan insan sayısının da arttığını gösterdiğine dikkati çeken Okyay, normale dönüş sürecinin de kademeli şekilde yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Okyay, "Burada önemli olan, geçiş döneminde kimi korumamız gerektiği. Kimi önce normal hayata sokup kimi daha çok korumamız gerektiği önemli. Çok açık şekilde yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli bir adım attı ve sokağa çıkmalarını kısıtladı. Kademeli şekilde normal hayata geçişin de özellikle yaşlı popülasyonu sakınarak, koruyarak yapılması çok önemli" diye konuştu.

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