ÖSYM 2023 sınav takviminde açıklanan bazı sınav tarihleri Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi tarihleri netleşene kadar seçim ve sınavların çakışmaması için geri alınmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 2023 KPSS tarihlerini açıklandı. İşte 2023 KPSS tarihleri...