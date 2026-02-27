Canlı
        Son dakika: Kredi kartlarını kopyalayarak 2 milyon liradan fazla vurgun yaptılar

        Kredi kartlarını kopyalayarak 2 milyon liradan fazla vurgun yaptılar

        Vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp 2 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ederek vurgun yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında bankacı ve matbaacının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:07
        Kredi kartlarını kopyalayıp vurgun yaptılar

        Vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp 2 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ederek vurgun yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında bankacı ve matbaacının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        ARALARINDA BANKACI VE MATBACILARDA VAR

        Bilgilerini kopyaladıkları kartlar üzerinden çeşitli illerde 2 milyon 121 bin TL tutarında alışveriş yapıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen aralarında bankacı ve matbaacının yanı sıra, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin de yer aldığı şahıslara yönelik polisin teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.

        AMASYA İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Amasya, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülmekte olan nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında 4 şüpheliye yönelik Amasya merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 6 adet banka kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 1 adet e-imza cihazı, 1 adet hafıza kartı ile 52 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

        GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ü., Z.Ş. ve T.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğu bildirildi.

