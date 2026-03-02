Burdur'da olay, geçtiğimiz cuma günü Burdur Belediyesine ait Afet ve Fikret Şavklı Kreşi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kreşte eğitim gören öğrencilerden yaklaşık 30 çocuk öğle yemeğinde tavuk çorbası yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

BAZI ÖĞRENCİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İHA'daki habere göre rahatsızlanan öğrenciler, velileri ile birlikte Burdur Devlet Hastanesi ve Isparta'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan birçok öğrenci tedavilerinin ardından taburcu olurken bazı öğrencilerin halen tedavilerinin halen devam ettiği öğrenildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İlgili kurumlar tarafından yemeklerden numuneler alınırken öğrencilerin neden rahatsızlandığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.