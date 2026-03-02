Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kreşte 30 çocuk yemekten hastanelik oldu | Burdur haberleri | Son dakika haberleri

        Kreşte 30 çocuk yemekten hastanelik oldu!

        Burdur Belediyesine ait bir kreşte geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanan yaklaşık 30 öğrenci velileri tarafından hastanelere götürüldü. Soruşturma başlatıldı ve bazı yemeklerden de numune alındı

        Giriş: 02.03.2026 - 14:54
        Burdur'da olay, geçtiğimiz cuma günü Burdur Belediyesine ait Afet ve Fikret Şavklı Kreşi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kreşte eğitim gören öğrencilerden yaklaşık 30 çocuk öğle yemeğinde tavuk çorbası yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

        BAZI ÖĞRENCİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        İHA'daki habere göre rahatsızlanan öğrenciler, velileri ile birlikte Burdur Devlet Hastanesi ve Isparta'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan birçok öğrenci tedavilerinin ardından taburcu olurken bazı öğrencilerin halen tedavilerinin halen devam ettiği öğrenildi.

        YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

        İlgili kurumlar tarafından yemeklerden numuneler alınırken öğrencilerin neden rahatsızlandığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

