Kurtulmuş ve Özel yarın görüşecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın saat: 13.30'da görüşeceği öğrenildi. Özel, daha önceki açıklamalarında, Kurtulmuş'tan randevu talep edeceğini söylemiş, Kurtulmuş ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında kendisine bir randevu talebi gelmediğini ifade etmişti
Giriş: 21 Nisan 2026 - 13:14
