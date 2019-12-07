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Almanya'nın devlet televizyonu olan ARD, büyük bir küstahlığa imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2. Dünya Savaşı'nda dünyayı kana bulayan Nazi diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslandı.

"TÜRKİYE, ALMANYA'DAN ZEHİRLİ GAZ ALDI"

Atatürk'ü konu alan belgesel, Almanya'da yaşayan Türkler’in yoğun tepkisini çekti. Atatürk’ü Hitler ile aynı kefeye koyan belgeselde, Türkiye’nin Hitler Almanya’sından zehirli gaz satın aldığı ve bunu 1937-38 yıllarında yaşanan Dersim İsyanı'nda kullandığı da programda iddia edildi.

TÜRK STK'LAR PROTESTO DÜZENLEDİ

Atatürk’ü eli kanlı bir diktatör gibi yansıtan filme karşı Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları dün yerel saatle 15.00’te ARD’nin Berlin binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Köln’de de ARD ve WDR televizyonlarının önünde CHP Kuzey Ren Vestfalya Birlikleri, Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve İyi Toplum Gönüllüleri'nin protesto gösterileri düzenlediği öğrenildi.

ÇELİK: "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Alman resmi televizyonu ARD'nin küstahlığına Türkiye'den de sert tepki verildi. AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz. O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur.

"VATANDAŞIMIZ TEPKİ GÖSTERMELİ"

Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir. Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir. Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir" diye konuştu.

ÖZTRAK: "SON DERECE ÇİRKİN BİR YAYIN"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da yaptığı basın açıklamasında, ''Partimizin kurucu genel başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz'' dedi.

Öztrak, "Bu ayın başında Alman ARD televizyonunda bu ülkenin, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak son derece çirkin bir yayın yapılmıştır. Partimizin kurucu genel başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın tamamen hilaf-ı hakikattir. Ve bu yayın ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden bir yayındır.

"CHP BİRLİKLERİ TEPKİ GÖSTERDİ"

Nitekim Almanya'daki birliklerimiz, CHP'nin birlikleri bu yayına derhal çok şiddetli bir tepki göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. ARD televizyonunun devlet televizyonu olması bu konuyu çok daha ciddi boyutlara taşımaktadır. Burada tabi dikkatimizi çeken husus, bugün AKP sözcüsü Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yapmıştır. Ama Dışişleri Bakanlığı'mızdan, bakan seviyesinde doyurucu hiçbir açıklama tepki gösterilmemiştir. Bu tepkinin bir an önce gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI



Alman devlet televizyonunda Atatürk’ü, Nazi diktatörü Hitler ile kıyaslayarak yapılan densizliğe siyasiler de büyük tepki verdi.



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: "Almanya’da belli bir kesimin insanlık suçuna başka ülkeleri de ortak etme, böylelikle yapılanları normalmiş gibi göstermeye çalıştığı gözleniyor. Bu çerçevede utanmazca Türkiye’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk’ü hedef aldıklarını görüyoruz. Atatürk’e dil uzatmak bütün Türk halkına dil uzatmaktır. Yayını şiddetle kınıyorum."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek Cumhuriyet’i ilan eden, her seferinde seçilerek Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Atatürk ile parlamentoyu feshederek, führerliğini ilan eden Adolf Hitler’in isimlerinin aynı cümlede kullanılması dahi büyük bir saygısızlıktır."



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: "Yer yüzündeki bütün totaliter rejimleri deneyen, insanlık düşmanı vahşi liderler çıkaran Almanya, bunun verdiği aşağılık kompleksiyle utançtan kurtulmak için Atatürk’e, dolayısıyla Türkiye’ye ve Türk milletine saldırıyor, iftira ediyor. Atatürk, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden birisidir."



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: "Bu dünya Atatürk’ü de tanıyor Hitler’i de tanıyor. Hitler sadece bir şahsiyet değil bir düşüncenin tezahürüdür. Bu düşünce içinden çıktığı toplumun genetik kodlarında mevcuttur."