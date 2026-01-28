Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kutsal topraklarda hayatını kaybetti

        Kutsal topraklarda hayatını kaybetti

        Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi doğumlu, İstanbul'da yaşamını sürdüren Ahmet Saltan, Umre ibadetini yerine getirdiği sırada kutsal topraklarda vefat etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:59
        Umre ziyareti acıyla bitti
        Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi doğumlu, İstanbul’da yaşamını sürdüren Ahmet Saltan, Umre ibadetini yerine getirdiği sırada kutsal topraklarda vefat etti.

        UMRE ZİYARETİ ESNASINDA RAHATSIZLANDI

        Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde doğan ve uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan Ahmet Saltan’dan acı haber Umre ziyareti sırasında geldi. Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdiği sırada Saltan rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Ahmet Saltan’dan doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ahmet Saltan’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere memleketi Karahisar Mahallesi’nde ve İstanbul’daki yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Saltan’ın cenazesinin ailesi tarafından Türkiye’ye getirileceği öğrenilirken, defin tarihi ve cenaze namazının kılınacağı yerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ailenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze programını netleştirmesi bekleniyor.

