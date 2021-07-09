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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kuzey Marmara'da feci kaza! Feci şekilde can verdiler
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Kuzey Marmara'da feci kaza! Ekipler bir saat uğraştı

Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden hayvan yemi yüklü TIR'ın Ömerli mevkiinde devrilmesi sonucu şoför ve yanında bulunan bir yolcu feci şekilde can verdi. Sürücü ile yolcu, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı

SON DAKİKA: Kuzey Marmara'da feci kaza! Feci şekilde can verdiler
Kuzey Marmara'da feci kaza!
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DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, hayvan yemi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför ve bir yolcu feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp ardından yan yatarak sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ve yolcu TIR'ın içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının sonucunda sürücü ve yolcu bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceme sonucu Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışı 2 şeride düştü.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın cansız bedenleri cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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