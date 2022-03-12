Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ, SERVİS ARACINA ÇARPTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün sabah saat 07.49’da Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan servis aracına, kontrolden çıkan İlhan Karahan (37) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

KAZA MAĞDURLARI BÜYÜK KORKU YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.