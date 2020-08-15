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HaberlerGündem3. SayfaAdana son dakika haberleri! Laf attı ve sonra bıçakladı
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Laf attı! Bıçakladı! Serbest kaldı!

Adana'da, kız kardeşine laf attığı Lübnan uyruklu Firas O.'yu aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak yaralayan Serdar K. (21),sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bıçakladı ve serbest kaldı
DHA

Adana'da, 6 Ağustos günü Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042. Sokak´ta, iddiaya göre, Serdar K. (21),Lübnan uyruklu Firas O.'nun kız kardeşine laf attı. Ağabey Firas O., kardeşine laf atan Serdar K.'ye tepki gösterdi. Çıkan kavgada Firas O., Serdar K.'ye kafa attı attı. Burnu kırılan Serdar K. ise Firas O.'yu bıçakladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

DHA'da yer alan habere göre Firas O., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan Serdar K., Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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