Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bu yıl kurban bağış bedelini 12 bin 900 lira olarak açıkladı. LÖSEV'den yapılan açıklamada, "Kurbanınızı kesiyor, etini 12 ay boyunca lösemili çocuklarımız ve tüm kanser hastalarımıza dağıtıyor" denildi.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

REKLAM

22 YILDIR VEKALETEN KURBAN KESİYOR LÖSEV, 22 yıldır gerçekleştirdiği vekaleten kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. LÖSEV bu yıl için vekaleten kurban bağışı fiyatlarını 12 bin 900 TL olarak belirlediğini duyurdu. KURBAN BAĞIŞLARI NASIL YAPILIYOR Vekâleten kurban bağışları ve kurban bayramı bağışları, Türkiye'deki tüm banka şubelerinden "BAĞIŞ EKRANLARI" aracılığı ile masraf ödemeden veya internet bankacılığı üzerinden, Türkiye geneli tüm PTT şubelerinden, https://www.losev.org.tr/bagis/kurban.html linkini tıklayarak web sitesinden gerçekleştirilebiliyor. BAĞIŞLAR İÇİN BİLGİ ALMAK MÜMKÜN Bilgi almak için 0312 447 06 60 numaralı telefondan LÖSEV Vakıf Merkezi'ni aranıyor, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri'de bulunan LÖSEV irtibat ofislerine telefonla ulaşılıyor ya da ziyaret ederek bağış yapılıyor.