Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Marsilyalı Luiz Gustavo'yu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."