Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Lüks otelin havuzunda fenalaşıp öldü | Sakarya haberleri | Son dakika haberleri

        Genç kadın lüks otelin havuzunda yüzerken öldü!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kaldığı otelin havuzuna eşiyle birlikte giren 35 yaşındaki Elif Nur O., bir anda fenalaştı. Eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılan genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 08:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks otelin havuzunda fenalaşıp öldü!

        Sakarya'da acı olay, Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelin havuzunda eşiyle beraber yüzen Elif Nur O. (35), burada fenalaştı.

        GENÇ KADIN HAVUZDAN ÇIKARILDI

        AA'daki habere göre Elif Nur O, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur O, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Elif Nur O'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da Karadeniz'e özgü doğu kayınının mikro sığınağı keşfedildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı, Giden Gelmez Dağları'nda Karadeniz'e özgü doğu kayınına ait daha mikro-sığınak popülasyonu tespit edilmesinin, gelecekte iklim değişikliğine uyum açıs...
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"