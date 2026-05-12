Sakarya'da acı olay, Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelin havuzunda eşiyle beraber yüzen Elif Nur O. (35), burada fenalaştı.

GENÇ KADIN HAVUZDAN ÇIKARILDI

AA'daki habere göre Elif Nur O, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur O, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Elif Nur O'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.