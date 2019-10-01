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HaberlerGündemSon dakika... Lüks yatta fuhuşa baskın! Helen ve köleleri yakalandı! - Haberler

Son dakika... Lüks yatta fuhuşa baskın! Helen ve köleleri yakalandı!

DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, süper lüks bir yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, ­4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Tutuklanan çete lideri Hilal K.'nın Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı

fuhuş operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini ihbarını aldı.

Turu düzenleyen Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri, Bozburun Marina'dan hareket edecek yata, geçen cumartesi sabahı operasyon yaptı.

DRONE DESTEKLİ DEV OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen Hilal K.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Hilal K. tutuklandı, S.Ö adli kontrolle, diğer iki şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.

'SAHİBE HELEN'İN KÖLELERİ'

Çete lideri Hilal K.'nin Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Hilal K.'nin bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.

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