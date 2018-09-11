İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre örgütün simgesi olan 1 dolarlık banknotlar ünlü sanatçı Matiz'in başını da ağrıttı.

'KURGUSUNU BEN YAPMADIM'

Ünlü sanatçı 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı. Durum, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Fatih Karaca, bilinen adıyla Mabel Matiz, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve eski diş hekimi. Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve çok sarhoş, düşkün kimse anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşur.

Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Karaca 31 Ağustos 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi Erdemli'de okumuş, üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi diş hekimliği bölümünde almıştır. Çocukluk yıllarını, kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli'de geçirmiştir. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi insan hakları hukuku bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakmıştır.

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