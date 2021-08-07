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Makinistler treni durdurup, orman alanında yangını söndürdü

Sivas'tan Malatya yönüne giden 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, güzergahta ormanlık alandaki ağaçların yandığını görünce treni durdurup, tüplerle müdahale ederek alevleri söndürdü.

SON DAKİKA! Makinistler yangını görünce bakın ne yaptı! - HABERLER
Makinistler yangını görünce bakın ne yaptı!
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DHA

Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Tren'in makinistleri, saat 11.30 sıralarında, Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafedeki güzergahta bulunan ormanlık alandaki ağaçların tutuştuğunu fark etti.

Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip, treni durdurdu.

Diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise lokomotifte bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, yeni başlayan ve küçük alanı etkilediği görülen yangına hemen müdahale etti.

Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söndürme çalışması sonrası trenle sefere devam edildi.

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