Türkiye ve çevresindeki tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Son depremler listesi ile gün içindeki sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü belli oluyor. İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde...