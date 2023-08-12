SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsılıyor! 12 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile şimdi deprem mi oldu?

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsılıyor! 12 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile şimdi deprem mi oldu?

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelirken; Malatya gün boyu sarsılmaya devam etti. Malatya'da bugün 4 büyüklüğü üzerinde üç tane deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...