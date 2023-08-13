Malatya'da ardı ardına depremler! 13 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'da peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. İki gündür sarsılmaya devam eden Malatya'da bir deprem daha yaşandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin ayrıntıları belli oluyor. İşte, 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelirken; Malatya gün boyu sarsılmaya devam etti. Malatya'da 12 Ağustos Cumartresi günü 4 büyüklüğü üzerinde üç tane deprem meydana geldi. İşte 13 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
MALATYA'DA DEPREMLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.18’de 4.2 büyüklüğünde ve 9.13 KM derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
MALATYA'DA 4.8 VE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin 6.35 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem, Malatya'nın birçok ilçesinden hissedildi.
4.8'lik depremin hemen ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
10 AĞUSTOS 2023 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.