        Son dakika: Manisa'da 33 yaşındaki adamın boş arazide cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Manisa'da 33 yaşındaki adamın boş arazide cansız bedeni bulundu

        Manisa'da 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan boş arazide hareketsiz yatarken bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:21
        Boş arazide cansız bedeni bulundu
        Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 33 yaşındaki kişi boş arazide ölü bulundu.

        VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Alaşehir Yeni Mahalle’de ikamet eden ve arada şoförlük yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Aslan (33) olduğu tespit edildi.

        DARP İZİNE RASTLANMADI

        Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Ali Aslan’ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

