Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 33 yaşındaki kişi boş arazide ölü bulundu.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Alaşehir Yeni Mahalle’de ikamet eden ve arada şoförlük yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Aslan (33) olduğu tespit edildi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Ali Aslan’ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.