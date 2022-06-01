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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da tüyler ürperten olay! Evini ateşe veren koca öldü, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralı - Gündem Haberleri
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Manisa'da dehşet! Evini ateşe veren koca öldü, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralı

Son dakika haberine göre Manisa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Kentin Kula ilçesinde yaşanan dehşette, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe veren İbrahim Sancar (37) hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi Zeliha (39), çocukları K. (6) ve F. (3) Sancar ise hastanede tedaviye alındı

Son dakika: Manisa'da tüyler ürperten olay! Evini ateşe veren koca öldü, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralı - Gündem Haberleri
Manisa'da tüyler ürperten olay! Ailesini ateşe verdi
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DHA

Son dakika... Kula'nın kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar, saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi.

DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar, çocukları K. Sancar ve F. Sancar'ın kurtarılması için çaba sarf etti.

AİLESİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikesi süren Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatısı da yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, soruşturma başlattı.

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