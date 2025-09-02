Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararına ilk tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmesi ile ilgili "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir." dedi.

