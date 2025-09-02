Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararına ilk tepki | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararına ilk tepki

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmesine ilişkin "demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karar" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 18:19 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mansur Yavaş'tan iptal kararına ilk tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmesi ile ilgili "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir." dedi.

        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi. Görevden alınan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" paylaşımında bulundu. Öte yandan CHP İl Kongresi İddianamesi kabul edildi. İddianamede Özgür Çelik ve 10 kişiye 3 yıla kadar hapis isteniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar