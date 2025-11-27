Habertürk
Habertürk
        Felaket! Esnaf kavgası kanlı bitti

        Felaket! Esnaf kavgası kanlı bitti

        Mardin'de olaylı bir esnaf kavgası meydana geldi. Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkıp, büyüyen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:49
        Felaket! Esnaf kavgası kanlı bitti
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkıp, büyüyen; tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre meydanda bulunan iki kuyumcu arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ulaş Delener (45), Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan 2 kişiden Ulaş Delener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Delener'in cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şirin D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #mardin
