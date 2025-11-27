Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkıp, büyüyen; tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre meydanda bulunan iki kuyumcu arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ulaş Delener (45), Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 2 kişiden Ulaş Delener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Delener'in cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şirin D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.