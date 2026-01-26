Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mardin’de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Mardin’de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

        Mardin'de özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayda çevredeki iş yerlerine de kurşun isabet ederken, polis ekipleri soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:12
        Hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü
        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay; sabah saatlerinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        TARTIŞMA HASTANEYE TAŞTI

        Hastane içine de taşan olayda Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Suud Çeçen (56), sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        8 KİŞİ GÖZALTINDA

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kavgada ağır yaralanan Suud Çeçen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ İŞYERLERİNE İSABET ETTİ

        Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların, çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

