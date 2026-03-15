        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Marka Yatırım Holding'e operasyon! Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer gözaltına alındı!

        Marka Yatırım Holding'e operasyon! Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer gözaltına alındı!

        İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında adreslerde aramaların sürdüğü, dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Marka Yatırım Holding'e operasyon!
        İstanbul'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Soruşturmaya konu olayla ilgili İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan'ın son günlerinde vücuda neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        İlber
