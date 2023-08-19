Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu...
Giriş: 19.08.2023 - 18:03
Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD açıklamasında depremin merkezinin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak belirlerken, derinliği 7 km olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; saat 17,43'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu.