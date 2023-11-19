İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden olan Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "Zehir Taciri Kartelin, Avrupa´da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika´dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika´daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi."

"Avrupa´da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından 'Batı Balkan Kanadının' yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol´un Mavi Bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş´ta yakalandı."