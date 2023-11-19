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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mavi listedeki uyuşturucu baronu yakalandı!

        İstanbul'da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı

        Bakan Yerlikaya, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden olan Christijan Palic'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:49
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        Mavi listedeki uyuşturucu baronu yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden olan Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

        Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "Zehir Taciri Kartelin, Avrupa´da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika´dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika´daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi."

        "Avrupa´da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından 'Batı Balkan Kanadının' yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol´un Mavi Bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş´ta yakalandı."

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