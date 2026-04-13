Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! LGS başvuru süresi uzatıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvurularının uzatıldığını duyurdu. Normal şartlar altında 10 Nisan'da sona ermesi beklenen LGS başvuruları, yapılan duyuru sonucunda ileri bir tarihe uzatıldı. Peki, LGS başvuru süresi uzatıldı mı? LGS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2026 LGS başvurularının sona ereceği tarih...
LGS BAŞVURULARI UZATILDI MI?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzu yayımlandı. LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başvuru süresini, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, 15 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran'da açıklanacak
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.