Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis'in temmuz mesaisi yoğun: Masada 6 kritik düzenleme var | Son dakika haberleri

        Meclis'in temmuz mesaisi yoğun: Masada 6 kritik düzenleme var

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek mesaisine devam edecek. 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin teklifler Meclis'e sunulacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TBMM gündeminde 6 kritik düzenleme

        Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmeyecek. Meclis'in 25 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifle, birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı on binde 25'ten on binde 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı ise on binde 34'ten on binde 75'e çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin en geç önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

        UZMAN ERBAŞLARA YÖNELİK TEKLİF

        Bu teklifin ardından uzman erbaşlara ilişkin kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Teklifle, 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı için kurumlara yüzde 10 kontenjan getirilecek.

        REKLAM

        12. YARGI PAKETİ, IBAN DOLANDIRICILIĞI

        12. Yargı Paketine yönelik çalışmalar ise sürüyor. AK Parti'nin 19 Haziran Cuma Günü ya da en geç önümüzdeki hafta paketi Meclis'e sunması planlanıyor. Paketle IBAN dolandırıcılığı suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde.

        ÖĞRENCİ AFFI, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFLERİ

        Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapacak kanun teklifinin ise önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması öngörülüyor. Teklifle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek. 1 Temmuz 2022'den önce affa başvurmuş ancak yararlanamayanlar da kapsama alınacak. 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin belli olmasının ardından AK Parti, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifi de Meclis'e sunacak.

        TÜRK KIZILAYINA YÖNELİK DÜZENLEME

        NATO Zirvesi nedeniyle Meclis 6-12 Temmuz tarihleri arasında çalışmayacak. Bu nedenle teklifin 13 Temmuz haftası Meclis'e sunulması öngörülüyor. Türk Kızılayına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Teklifle afet durumlarında hastalıkların önlenmesi için Kızılay'ın çalışmaları hukuki altyapıya kavuşturulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 17 Haziran 2026 (İsrail Lübnan'da Gazeteciyi Vurdu)

        Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Rümeysa'nın katillerine ceza yağdı. Özgür Özel'den olağanüstü Kurultay hamlesi. İsrail Lübnan'da gazeteciyi vurdu. Anlaşma imzalandı, Hürmüz açıldı. İsrailli Bakan Ben-Gvir'e vize engeli. Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor. İran'lı futbolcuya tek girişli vize. Sef...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı