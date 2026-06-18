Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmeyecek. Meclis'in 25 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifle, birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı on binde 25'ten on binde 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı ise on binde 34'ten on binde 75'e çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin en geç önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

UZMAN ERBAŞLARA YÖNELİK TEKLİF

Bu teklifin ardından uzman erbaşlara ilişkin kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Teklifle, 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı için kurumlara yüzde 10 kontenjan getirilecek.

REKLAM

12. YARGI PAKETİ, IBAN DOLANDIRICILIĞI

12. Yargı Paketine yönelik çalışmalar ise sürüyor. AK Parti'nin 19 Haziran Cuma Günü ya da en geç önümüzdeki hafta paketi Meclis'e sunması planlanıyor. Paketle IBAN dolandırıcılığı suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde.

ÖĞRENCİ AFFI, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFLERİ

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapacak kanun teklifinin ise önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması öngörülüyor. Teklifle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek. 1 Temmuz 2022'den önce affa başvurmuş ancak yararlanamayanlar da kapsama alınacak. 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin belli olmasının ardından AK Parti, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifi de Meclis'e sunacak.

TÜRK KIZILAYINA YÖNELİK DÜZENLEME

NATO Zirvesi nedeniyle Meclis 6-12 Temmuz tarihleri arasında çalışmayacak. Bu nedenle teklifin 13 Temmuz haftası Meclis'e sunulması öngörülüyor. Türk Kızılayına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Teklifle afet durumlarında hastalıkların önlenmesi için Kızılay'ın çalışmaları hukuki altyapıya kavuşturulacak.