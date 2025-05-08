Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

6 Mayıs günü soruşturma kapsamında Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklanmıştı.

Tutuklama nedeni ise Ataşehir İçerenköy’deki Carrefour marketin üzerinde olduğu devasa arsada Gülaylar-Kalyon İnşaat işbirliği ile başlatıldığı kamuoyuna yansıyan 1000 konutluk lüks rezidans inşaatı yapmak için rüşvet verdiği iddiası. (Habertürk'e açıklama yapan Kalyon İnşaat yetkilileri ise söz konusu projede yer almadıklarını bildirdi.) Mehmet İlhan Gülay’ın “unuttuklarım vardı” diyerek savcılığa gönderdiği yazılı ifadenin ardından cezaevinden getirilip savcı huzurunda 3. kez ifade verdiği anlaşılmıştı.