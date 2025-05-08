Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Mehmet İlhan Gülay'ın avukatı son verdiği ifadenin ardından tutukluluğuna itiraz etmişti. Savcılık Gülay'ın tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi, Gülay ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 08.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        6 Mayıs günü soruşturma kapsamında Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklanmıştı.

        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi Haberi Görüntüle

        Tutuklama nedeni ise Ataşehir İçerenköy’deki Carrefour marketin üzerinde olduğu devasa arsada Gülaylar-Kalyon İnşaat işbirliği ile başlatıldığı kamuoyuna yansıyan 1000 konutluk lüks rezidans inşaatı yapmak için rüşvet verdiği iddiası. (Habertürk'e açıklama yapan Kalyon İnşaat yetkilileri ise söz konusu projede yer almadıklarını bildirdi.) Mehmet İlhan Gülay’ın “unuttuklarım vardı” diyerek savcılığa gönderdiği yazılı ifadenin ardından cezaevinden getirilip savcı huzurunda 3. kez ifade verdiği anlaşılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti