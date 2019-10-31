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HaberlerGündemSon dakika... Mehmetçik hepsini fark etti! 250 kiloluk hain tuzak! - Haberler

Son dakika... Mehmetçik hepsini fark etti! 250 kiloluk hain tuzak!

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye´nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı bulunup imha edildi

Suriye operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HEPSİNİ İMHA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre güvenlik güçlerinin tespit ettiği el yapımı patlayıcılar toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı. Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi. Büyük gürültüye neden olan patlama sınır bölgesinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

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