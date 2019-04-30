İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sürecinde beka tartışmasını hatırlatarak, "Ne oldu ülkemiz işgal mi edildi, ezanımız mı sustu, bayrağımız mı indi? Geriye içini boşalttıkları bir beka meselesi kaldı" dedi.



İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Yerel seçim sonuçlarına değinen İYİ Parti lideri, "Kendini yenilmez sananlara en büyük dersi verdi. Bu sonuçlarla Türkiye'de siyaset yeniden başladı. Her seçimde tıkır tıkır işleyen o sistem bozuldu. Sivil siyasetin önü açıldı" ifadelerini kullandı.



BEKA TARTIŞMASI



"Kendilerine sormak isterim İstanbul, Ankara, Adana, Antalya başta olmak üzere ülkenin yarısını teröristler mi yönetecek şimdi" diye soran Akşener, beka tartışmalarına da değinerek şunları söyledi:



"Sizin laflarınıza bakılırsa Türk milleti teröristleri mi tercih etti? Bu millete bu kötülüğü nasıl yaptınız? 3-5 belediye için bu tehlikeli sözleri etmeye değdi mi? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Ne oldu ülkemiz işgal mi edildi, ezanımız mı sustu, bayrağımız mı indi? Geriye içini boşalttıkları bir beka meselesi kaldı."



"AK PARTİ TÜKENİŞ KORKUSU YAŞIYOR"



"İstanbul sonuçlarını bir türlü kabullenememesi gösteriyor ki AK Parti'de bir tükeniş korkusu yaşanıyor" diyen Meral Akşener, "Bu sürecin kendisi bile demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. Milletin sandığa güveni örselenmektedir. Akla mantığa sığmayan hezeyanlara artık AK Partililer bile isyan etmektedir. Bu süreç milli iradeye bir kumpas denemesidir. İstanbul seçimlerine demokrasi ve hukuk dışı bir müdahale vatandaşlarımızı rencide eder. Milletimizin tamamını rencide eder" diye konuştu.



AK PARTİ'YE YSK UYARISI



Akşener, YSK'nın beklenen İstanbul kararına ilişkin olarak, "İktidarın başı bilmelidir ki aldıracağı bir iptal kararını milletimiz asla kabul etmez. Bununla da kalmaz ilk seçimde kendisini sandığa gömer. Kendisine tavsiyem mağdur olarak başladığı siyasi hayatını hak yiyen bir zalim olarak bitirmemesidir. Söz de karar da milletindir. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir" dedi.