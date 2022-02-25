Merkel'den Rusya'nın saldırganlığına kınama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna tepki gösterdi.

TASS haber ajansına konuşan Merkel, Rusya'nın saldırgan davranışının Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Merkel, Moskova'nın eylemlerini "şiddetle kınadı" ve bunları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Luhansk ve Donetsk'in yardım talebine yanıt olarak Donbass'a askeri operasyon başlatacağını açıklamıştı.

Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesti. Operasyon kararının ardından, ABD ve müttefikleri tarafından Rusya'ya yaptırım kararı alındı.