Mersin’in Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde bir kişi park halindeki bir araç içerisinde ölü bulundu.

VATANDAŞLAR BİLDİRDİ

İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Mahallede uzun süre hareketsiz duran araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ölen kişinin 51 yaşında H.S. olduğu ve KOAH hastalığı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, adamın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.