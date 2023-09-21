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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 07:29 Güncelleme: 21.09.2023 - 07:29
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        2 bölge için sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #meteoroloji
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