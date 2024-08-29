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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı - 29 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:16 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:18
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        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 28°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 27°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 33°C

        Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 31°C

        Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 33°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C

        Az bulutlu

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        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 31°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BOLU °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı ve çok çok bulutlu

        KARS °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 35°C

        Az bulutlu

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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