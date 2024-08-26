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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı - 26 Ağustos Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Bartın ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 07:28 Güncelleme: 26.08.2024 - 07:28
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        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 35°

        Antalya

        Sağanak Yağış 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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