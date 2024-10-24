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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve fırtına uyarısı - 24 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 07:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 07:24
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        Yağmur ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Bulutlu 17°

        Bursa

        Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Güneşli 12°

        Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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