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Ülkemizin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), Çarşamba günü ku
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Son dakika: Meteoroloji'den çok önemli uyarı: Sıcaklıklar 15 derece birden azalacak

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli yarından itibaren etkisini gösterecek "kestane karası fırtınası"yla sıcak yaz günlerine veda edecek. Yarından itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalması bekleniyor.

24.09.2018 - 12:41 | Güncelleme: AA

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsimi sona ermesine rağmen bu ay da hava sıcaklıklarının yaz değerlerine yakın seyrettiğini söyledi.

Yurdun güneyinde Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca hava sıcaklıklarının 30-34, deniz suyu sıcaklığının ise 26-28 derece aralığında seyrettiğini dile getiren Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin sonbahara doğru kaymaya başladığını vurguladı.

Ahmet Köse, geçmişte ağustosun yarısının yaz, diğer yarısının güz olarak ifade edildiğini, İstanbul'da da sonbaharın ayak seslerinin ağustosun 20'sinden sonra duyulduğunu belirtti.

Köse, bilimsel çalışmalara göre, 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de yaz mevsiminin uzadığını, ilkbahar ve sonbaharda ise 20 güne varan kısalmalar yaşandığını anlattı.

FIRTINA BALKANLAR ÜZERİNDEN GELECEK

Havaların yaz mevsiminin etkisinden artık çıkacağını belirten Köse, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklar ülkemizin kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere yarından itibaren 6 ila 10 derece birden azalacak. Yaz mevsimini andıran sıcak günler 'kestane karası fırtınası' adı verilen hava olayıyla sona erecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıklar 25-28 Eylül tarihlerinde düşecek ve sonbahar yağmurları başlayacak. Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası fırtınasıyla havalar serinleyecek."

Ahmet Köse, Balkanlar üzerinden gelen ve 2-3 gün yöresel farklılıklar gösteren kestane karası fırtınayla sıcaklıkların sert düşeceğini ifade ederek, "Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, son 15 yılda Türkiye'de sonbaharın ılıman geçtiğini, yazı andıran sonbaharlar yaşandığını söyledi.

Uzun vade tahmin model çıktılarına göre aralık ayı ortalarına kadar yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 1 derece üzerinde seyredeceğini belirten Köse, "Ekim ayında Karadeniz kıyılarında, kasım ve aralıkta Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların mevsim normalleri üzerinde, geriye kalan yurdun büyük bölümünde ise yağışların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Köse, soğuk hava eşliğindeki kısa süreli, kuvvetli ve şiddetli sonbahar yağmurlarının sel, su baskınlarına, yıldırım, şimşek gibi olaylara, kıyılarda hortum oluşumuna neden olabileceğini vurguladı.

Türkiye'de yılda ortalama 15 hortum oluştuğunu belirten Köse, haziran ile kasım ayları arasında meydana gelen hortumların, sonbahar yağışlarıyla da görülebileceğini anlattı.

"KIŞ MEVSİMİ MEVSİM NORMALLERİNDE"

Ahmet köse, geçen yılki gibi ılıman ve kurak bir kış beklemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun vadeli tahmin modelleri, bu sene aralıktan itibaren kış mevsiminin mevsim normalleri civarında geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl ülkemizde en çok kar yağışı alan Erzurum başta olmak üzere birçok ilimiz kara hasret kalmıştı. Bu yıl bu kar yağışına olan hasret sona erebilir."

Köse, önümüzdeki 3 aya dair güncel tahminlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden takip edilebileceğini dile getirdi.

Meteoroloji'nin son tahminleri şöyle;

25.09.2018 Salı günü yarın Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Meydana gelecek yağışların Karadeniz bölgesi kıyı illeri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

26.09.2018 Çarşamba günü yağışların yurdumuzun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara’nın güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile, Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Çarşamba günü kısa süreli hafif bir sağanak yağış meydana gelebileceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı Bugün 31 derece beklenen en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 15 derece kadar azalarak 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da yarın ve Çarşamba günleri aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve bugün 28-30 derece seyreden en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

27.09.2018 Perşembe günü yağışların sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında süreceği ancak soğuk havanın kuzey ve iç kesimlerde etkili olmaya devam edeceği, Yurdumuzun güneybatısından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlaması bekleniyor.

Rüzgarın Salı ve Çarşamba günleri, Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 44 dakika önce
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