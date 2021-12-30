Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.

PUS, SİS VE DON OLAYINA DİKKAT

Yağışların Batı Akdeniz'in 1300 m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 90 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 9, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu.

MANİSA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 11, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 15, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.

HATAY: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı yer yer çok bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı yer yer çok bulutlu.

BOLU: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ZONGULDAK: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 1, Parçalı bulutlu.

KARS: -5, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 2, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 8, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve az bulutlu.