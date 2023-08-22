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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji'den rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, iç ve güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 07:25
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        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #sıcak hava
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