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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları - 9 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da çöl tozları etkili olacak. Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:30
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        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Yağmurlu 32°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 27°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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