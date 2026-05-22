Meteoroloji'den Türkiye genelinde sağanak yağmur uyarısı! Marmara ve Ege dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Özellikle Marmara'nın güney ve batısı ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.