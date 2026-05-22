        Meteoroloji'den Türkiye genelinde sağanak yağmur uyarısı! Marmara ve Ege dikkat - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Türkiye genelinde sağanak yağmur uyarısı! Marmara ve Ege dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Özellikle Marmara'nın güney ve batısı ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi.

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! Marmara ve Ege dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 22°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 26°

        Antalya

        Yağmurlu 23°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Yağmurlu 20°

        Adana

        Yağmurlu 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 22°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

