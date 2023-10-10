Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve kar uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt ile Batman'da yer yer kuvvetli olması beklenirken, Bayburt, Erzurum'un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 22° Ankara Güneşli 19° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 29° Trabzon Bulutlu 19° Bursa Güneşli 19° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 28° Gaziantep Güneşli 26° Ağrı Sağanak Yağış 17°

REKLAM Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.