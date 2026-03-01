Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Van çevreleri ile Kayseri ve Niğde’nin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 9° Ankara Güneşli 10° İzmir Güneşli 15° Antalya Güneşli 17° Trabzon Yağmurlu 8° Bursa Kısmen Güneşli 9° Adana Güneşli 17° Diyarbakır Güneşli 11° Gaziantep Güneşli 10° Ağrı Yağmurlu -4°

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının da batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Fotoğraf: AA