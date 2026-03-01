Canlı
        Son dakika: Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor | Son dakika haberleri

        Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'da bazı illerde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da batı kesimlerde 1 ila 3 derece artıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 08:44
        Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Van çevreleri ile Kayseri ve Niğde’nin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Güneşli 10°

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 10°

        Ağrı

        Yağmurlu -4°

        Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

        Hava sıcaklığının da batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

        Fotoğraf: AA

