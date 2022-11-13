Meteoroloji duyurdu: Sis ve pus etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ORTA KUVVETTE RÜZGAR BEKLENİYOR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
Fotoğraflar: AA
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