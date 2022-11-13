Meteoroloji duyurdu: Sis ve pus etkili olacak 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ORTA KUVVETTE RÜZGAR BEKLENİYOR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu