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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir - 9 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak havanın etkisi altında. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının rekor derecelere çıkarak; İstanbul'da 35, İzmir'de 38, Ankara'da 36 ve Antalya'da 30 derece bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 07:45 Güncelleme: 09.07.2025 - 07:45
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        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 38°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 39°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        BALIKESİR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        ÇANKIRI °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 39°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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