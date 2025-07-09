Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 38° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 34° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 39° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BALIKESİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık REKLAM ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.