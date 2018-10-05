SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Metin Külünk
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: Metin Külünk'ün evine silahlı ve maskeli kişiler girmeye çalıştı

Son dakika haberi... AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin kar maskeli ve silahlı şahıslar tarafından gözetlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarından, etrafı kolaçan ettikten sonra araçtan inen eli silahlı 2 şahsın binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçtıkları belirlendi

05.10.2018 - 07:40 | Güncelleme:

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin bulunduğu apartmanın maskeli kişiler tarafından izlendiği ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre, Üsküdar’da bulunan eve gelen eli silahlı üç kişi 40 dakika keşif yapıyor. İki şahıs, binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin kar maskeli ve silahlı şahıslar tarafından gözetlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarından, etrafı kolaçan ettikten sonra araçtan inen eli silahlı 2 şahsın binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçtıkları belirlendi. Şahısların profesyonel hareketleri olayın hırsızlık olmadığını gösteriyor.

40 DAKİKALIK KEŞİF

Alınan bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Volkswagen Polo marka araç saat 20.30 sıralarında Külünk’ün Üsküdar’da evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokakta birkaç tur atan şahıslar daha sonra araçtan inerek Külünk’ün evini gözetledi. Yeniden araca binen şahıslar, aracı evine önüne yanaştırdı. Şahısların, aracın yönünü kaçış istikametine göre ayarlaması da dikkat çekti.

1 SAAT 10 DAKİKA KALDILAR

Yaklaşık 40 dakika boyunca evin etrafında dolanan şahıslardan ikisi etrafı kolaçan ettikten sonra kar maskeleriyle araçtan indi. Bu sırada şahıslar, kolay kaçabilmek için aracın her iki kapısını da açık bıraktı. Güvenlik kamera kayıtlarına göre saat bu sırada 21.40’ı gösteriyordu. Birinin elinde silah olduğu anlaşılan şahıslar binaya doğru ilerledikleri sırada bir apartman sakininin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Panikleyen şahıslar daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK OLAYI DEĞİL

Söz konusu olayın herkesin ayakta olduğu ve bütün dairelerin ışığının yandığı akşam saatlerinde yaşanması, şahısların kar maskeli ve profesyonel hareket etmesi bunun, basit bir hırsızlık olayı olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

EMNİYET ARIYOR

14 Eylül’de güvenlik kamera kayıtlarına giren olaya ilişkin Emniyet’in soruşturma ve incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Görüntülerden araçta bulunan üç kişinin kimlik tespiti üzerinde çalışıldığı, henüz şahıslara ulaşılamadığı bildirildi. Evi gözetlendiği ortaya çıkan AK Partili Metin Külünk’ün herhangi bir resmi korumasının olmadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 5 dakika önce
    yine akp yine alavere dalavare altindan bir bir propaganda cikmaz insaalah
  • Misafir 11 dakika önce
    Zamanında Bülent Arıncın vermiş olduğu beyanla birbirine çok yakın beyanlar bunlar.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X